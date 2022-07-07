Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muleka resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın 3 milyon 350 bin avro bonservis bedeliyle transfer edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard Liege Kulübüne net 3 milyon 350 bin avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1 milyon avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır."
Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen Jackson Muleka, 14 maçta 12 gol attı.
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