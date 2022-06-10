İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) yapılan açıklamada, "Yılın Oyuncusu seçilen Muhammed Salah'ı tebrik ederiz" sözleri kullanıldı.

Liverpool'un, bir puan farkla şampiyonluğu kaçırdığı hatırlatıldı ve Salah'ın, Premier Lig'de 23 gol attığı belirtildi.

Salah ile Tottenham’dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.

22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci kez yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı.

PFA'ya göre Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde:

- Alisson - Liverpool

- Trent Alexander-Arnold - Liverpool

- Virgil van Dijk - Liverpool

- Antonio Rüdiger - Chelsea

- Joao Cancelo - Manchester City

- Kevin De Bruyne - Manchester City

- Thiago Alcantara - Liverpool

- Bernardo Silva - Manchester City

- Sadio Mane - Liverpool

- Cristiano Ronaldo - Manchester United

- Muhammed Salah – Liverpool