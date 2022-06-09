Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ilk günde çok yoğun bir ilgi olduğuna değindi.

"Buraya gelen çocuklar çok eğleniyor, hoşça vakit geçiriyor. Gezilecek çok yer ve yapılacak çok etkinlik var. Spor, oyun, sanat ve kültür aktiviteleri var. Yarın ve cumartesi günü yağış bekleniyor ama bu durumda dahi etkinliklerimiz etkilenmeyecek. Bugün ve yarın okullarımız ağırlıklı misafirlerimiz olacak. 150 bine yakın öğrencimizi ağırlıyoruz. Sınavlardan sonra, karneden önce sınıf arkadaşlarıyla son eğlenme fırsatı. Gelen çocuklarımız ve öğretmenlerimizin buradan memnun ayrıldığını görmek bizi mutlu ediyor."

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, organizasyonda her sene yeni branşlara yer verdiklerini vurguladı.

"Bu seneki misafirlerimiz Kazakistan ve Pakistan. Kazakistan'dan atlı güreş, Pakistan'dan ise kabaddi branşlarını getirdik. Kabaddi, Asya'da çok izlenen, maçları televizyonda yayımlanan, 30'un üzerinde ülkede federasyonu olan bir spor dalı. Çok keyifli ve beğenileceğini düşünüyoruz. Ayrıca çocuk etkinliklerini artırdık. Daha fazla çocuğun vakit geçirmesini hedefledik. Onun dışında dijital sanat çadırımız var. Bu çadırda geleneksel sporlarla ilgili bir görsel şölen oluşturmaya çalıştık. Evrensel tatlar alanımızda 26 ülkenin lezzetleri tadılabilecek. TİKA'mızın dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alınabiliyor. Özellikle çocuklar anlamında organizasyonu çok güçlendirdiğimizi düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

"En büyük gelişmeyi geleneksel okçulukta yaşadık"

Bilal Erdoğan, ilki 2016'da yapılan Etnospor ile en büyük büyümenin geleneksel okçuluk branşında yaşandığını söyledi.

Erdoğan, geleneksel okçuluk, cirit ve yağlı güreşte büyük bir ilgi olduğuna değindi.

"En büyük gelişmeyi geleneksel okçulukta yaşadık. 2019'da kendi federasyonu kuruldu. Araya salgın girmesine rağmen kısa sürede 11 bin lisanslı sporcuya, 500'ün üzerinde kulübe ulaşıldı. Bunun yansımasını olimpik ve makaralı yayda da görüyoruz. Olimpiyatlarda altın madalya kazanmış bir ülkeyiz. Mete Gazoz'un başarısı ve parlak bakışları gençlerin okçuluğa ilgi göstermesini sağladı. Türkiye, ata sporu okçulukta çok büyük bir ilgi patlamasının içinde. Şu anda kulüpler, federasyonlar taleplerle başa çıkmakta zorluk yaşıyorlar. Yağlı güreş ve ciritimiz izlenme anlamında çok büyük kalabalıklara ulaştı. İki branşın da ciddi takipçisi vardı ama televizyonların daha fazla yer verdiğini ve daha fazla seyircinin tribünlere geldiğini görüyoruz. Bu iki sporumuzda çok ciddi bir gelişme var. Önümüzdeki dönemde ciriti üniversiteli öğrencilerimizle buluşturmayla ilgili çalışmalarımız var. Ayrıca atlı okçulukla ilgili özel çalışmalarımız olacak. Atlı okçuluğun da güçlü bir imajı var. Gençlerde karşılık buluyor. Zor bir spor. İçinde hem binicilik hem de okçuluk barındırıyor. Bununla ilgili tesis ihtiyacı var. Bu sporlarla ilgili gayretlerimiz devam edecek."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin dünyada geleneksel sporlardaki merkez ülke konumunu pekiştireceğiz"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, İznik'te 29 Eylül-2 Ekim'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'yla Türkiye'nin geleneksel sporlardaki konumunu pekiştireceklerini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, İznik'in önemli bir yer olduğuna değindi.

"4. Dünya Göçebe Oyunları, Türk Devletler Teşkilatı'nın düzenlediği, Dünya Etnospor Konfederasyonunun ana paydaşı olduğu dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu. Bu organizasyon 2020'de İstanbul'da yapılacaktı ama salgın dolayısıyla düzenlenemedi. Böylece 2022 yılında İznik'te yapılmasına karar verildi. İznik, ülkemizin henüz keşfedilememiş elmaslarından bir tanesi. Çok güzel bir yerimiz. Dünyada 100'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katılacağı bu oyunlar vesilesiyle hem İznik'i keşfetmiş olacağız hem de başarılı bir etkinlikle Türkiye'nin dünyada geleneksel sporlardaki merkez ülke konumunu da pekiştireceğiz."