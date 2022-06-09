Konyaspor Genel Sekreteri Sertaç Tuza, 22 Haziran 1922'de kurulan yeşil-beyazlı kulübün 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Takımın sezonu üçüncü sırada tamamladığını aktaran Tuza, festivalin 11-19 Haziran'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun içinde ve dışında gerçekleştirileceğini aktardı.

Tuza, etkinliklerde, 27 konser ile ışık, lazer ve görsel şovların yer alacağını belirtti.

"Asırlık çınar Konyaspor'a yakışır şekilde 100. yılı kutlamak istiyoruz. Konyaspor taraftarları, şehir halkı ve çevre illerden festivalimize büyük bir ilgi var. Festival çalışmalarımız stadyum içi ve dışında tüm hızıyla devam ediyor. Stat içine kurulacak büyük bir sahnede birbirinden ünlü isimler konser verecek."

Tuza, stadyum dışına kurulacak yaklaşık 300 stantta vatandaşların yöresel yemekleri tadacağını ifade etti.

"Bu stantlarda vatandaşlarımız yöresel ürünleri satın alabilecek, kurulan lunaparkta eğlenecek ve dışarıda yapılacak ücretsiz 9 konserle coşkuyu doyasıya yaşayacak. Stadyum içinde ise akşam 19.30 itibarıyla program başlayacak ve konserlerimiz olacak. Buradaki konser biletleri, Konyaspor passolig sahiplerine indirimli olarak satılıyor. Şehrimize unutulmaz 9 gün yaşatılacak festivale herkesi bekliyoruz."