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Spor
İHA 02.10.2023 15:05

Motosiklet tutkunları Adana’da buluştu

Türkiye’nin 40 ilinden motosikletçiler, 'Teker kardeşliği' için Adana’da ilk kez düzenlenen motosiklet festivalinde bir araya geldi.

Motosiklet tutkunları Adana’da buluştu
[Fotograf: İHA]

Adana’da bu yıl ilk kez iki teker kardeşliği ile 40 ilden motosiklet ve doğa tutkunları, motosikletleri ile festivalde bir araya geldi.

Bir motosiklet derneği tarafından düzenlenen festivale Adana Valiliği ve yerel yönetimler de destek verdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Festivalde motosiklet tutkunları, Ayyıldız Korteji ile Adana sokaklarını şenlendirdi. İki gün boyunca süren etkinlilere Türkiye’nin dört bir yanından katılan motosiklet tutkunları, motosikletleri ile Adana’nın tarihi sokaklarını gezdi.

Festivale Adana’dan babası Bekir Diri ile katılan 4 yaşındaki Mustafa Diri de alanda tecrübeli motosikletçilerin gözdesi oldu.

Motosiklet gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte Adana İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Timleri ile polis ekipleri, güvenli sürüş ve trafik kuralları üzerine sunumlar yaptı.

Ölümlü motosiklet kazalarının azaltılması için motosiklet sürücülerini kaskın hayati önem taşıdığına vurgusu yaptı.

Dernek Başkanı Celal Demirdelen, Türkiye’nin dört bir yanından Adana’ya gelen motosiklet tutkunlarının, bisiklet sporcularıyla birlikte iki teker kardeşliğinin Adana’da festival ile pekiştiğini söyledi.

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