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Spor
TRT HABER/AA 02.10.2023 14:02

MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

MKE Ankaragücü teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı.

MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
[Fotograf: AA]

MKE Ankaragücü teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.

En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…" denildi.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Kafkas yönetiminde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet ile 3'er beraberlik ve mağlubiyet sonunda 6 puan topladı. Sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi.

Süper Lig'de 18 maçta 5 galibiyet

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Kafkas döneminde 18 maçta 5 kez kazanabildi.

Sarı-lacivertliler 6 aylık süreçte Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.


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