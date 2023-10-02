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Spor
AA 02.10.2023 13:40

Galatasaray Manchester United maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında 3 Ekim Salı günü İngiltere'nin Manchester United ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlandı. Hakim Ziyech ile Kazımcan Karataş, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray Manchester United maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sarı-kırmızılılar bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Kazımcan Karataş, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün İngiltere'ye gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 21.45'te karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda düzenlenecek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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