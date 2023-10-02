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Spor
AA 02.10.2023 13:30

Doğucan Haspolat'ın hedefi A Milli Takım formasını giymek

Sezon başında Trabzonspor'dan Belçika'nın Westerlo takımına transfer olan Doğucan Haspolat, Belçika'da başarılı olarak A Milli Takım forması giymek istediğini söyledi.

Doğucan Haspolat'ın hedefi A Milli Takım formasını giymek
[Fotograf: AA]

23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat, Westerlo'ya transferinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

"Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Gelmeden 4 gün önce Westerlo'nun hocasıyla görüştüm, 4-5 gün sonra transferim oldu. Çok hızlı oldu. Burada olduğum için çok mutluyum."

Hedefleri olan bir futbolcu olduğunu aktaran Doğucan Haspolat, "Her Türk insanı milli takımda oynamak ister. İnşallah burada iyi oynarım ve milli takıma giderim." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacağına inandığını dile getiren Doğucan, "Katılma şansımız tabii ki var. Türk Milli Takımı iyi bir takım ve bence şampiyonada olacaktır." şeklinde konuştu.

"Kariyerimin iyi gittiğini düşünüyorum"

Doğucan, Hollanda'da doğup büyüyen ve bu nedenle Westerlo'ya uyum sürecinde sıkıntı yaşamadığını aktardı.

"Hollanda'da doğup büyüdüm. Futbola orada başladım. 2020'de Türkiye'ye gittim, orada oynamayı çok istiyordum. Türkiye'de güzel seneler geçirdim. Büyük bir kulüpte oynadım. O da güzel bir tecrübeydi. Şu ana kadar kariyerimin iyi gittiğini düşünüyorum. Çok tecrübe kazandım, o tecrübeyi buraya getirmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma burada yardımcı olmak istiyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doğucan, "Bir gün yeniden Süper Lig'e dönmek ister misin?" sorusuna yanıt verdi.

"Her şey olabilir. Benim ilk hedefim Westerlo'ya odaklanmak, maçlar kazanmak ve oynamak. Önce Westerlo'ya odaklanacağım, sonrasına bakacağım. Tabii ki olabilir."

Busquets ve Kante

"Agresif bir oyuncuyum. Top kazanmayı ve basit oynamayı seviyorum." sözlerini kullanan Doğucan Haspolat, futbol dünyasında beğendiği isimleri anlattı.

"6 numarada Busquets'i izlemeyi çok seviyorum. Kante'yi birkaç sene önce seviyordum. Çok top kazanıyordu. Busquets ve Kante'yi beğendiğim isimler arasında söyleyebilirim."

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