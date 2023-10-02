Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.10.2023 14:00

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü

Basketbol THY Avrupa Ligi tarihinde en fazla şampiyonluğu İspanya ve İtalya ekipleri elde etti.

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ve İtalya üstünlüğü
[Fotograf: AA]

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İspanyol ekipleri 14 kupayla zirvede bulunurken, İtalya temsilcileri 13 kupa ile ikinci sırada yer alıyor.

İspanya takımları, son olarak geçen sezon Real Madrid ile bu sevinci yaşadı.

İtalya ekiplerinin ise 2001 yılından bu yana şampiyonluk hasreti sürüyor. Kupada en son 2001'de Kinder Bologna ile şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcileri, o tarihten bu yana mutlu sona ulaşamıyor.

Türkiye'nin üç kupası var

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye, Anadolu Efes ile iki, Fenerbahçe ile de bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak, Türkiye'ye bu organizasyonda ilk kupasını kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'de önce Real Madrid'i ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Anadolu Efes ise 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında kupayı Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi. Lacivert-beyazlı takım, 2020-2021 sezonunda Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de önce Rusya ekibi CSKA Moskova'yı, finalde de İspanya'dan Barcelona'yı yenerek kupaya ulaştı.

Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Dörtlü Final'de Yunan ekibi Olympiakos'u yendikten sonra finalde İspanyol temsilcisi Real Madrid'e üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

Yunanistan temsilcileri 9 kez şampiyonluk yaşadı

Organizasyonda son olarak 2012 ve 2013 yıllarında Olympiakos ile şampiyonluğa ulaşan Yunanistan temsilcilerinin 9 kupası bulunuyor.

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos 6 kez, Olympiakos ise 3 defa organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Rusya'nın 8 kupası var

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Rusya ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı.

Rusya takımlarının ulaştığı 8 şampiyonluğun tümünü CSKA Moskova elde etti. CSKA Moskova, son olarak 2018-2019'da mutlu sona ulaştı.

THY Avrupa Ligi'nde 6 kez kupayı kazanan İsrail ekiplerinin de tüm şampiyonluklarını Maccabi kazandı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:

Ülke Şampiyonluk
İspanya 14
İtalya 13
Yunanistan 9
Rusya 8
İsrail 6
Hırvatistan 5
Türkiye 3
Letonya 3
Gürcistan 1
Bosna Hersek 1
Sırbistan 1
Fransa 1
Litvanya 1

Not: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı da 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde kazandı.

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Galatasaray Manchester United maçına hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Hindistan, pilotlar ve kabin memurlarının parfüm kullanmasını yasaklamayı planlıyor
15:08
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Ukrayna'yı desteklememek hata olur
15:10
Beşiktaş'ta kaya parçaları evlerin üzerine düştü
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bozlağan için başsağlığı mesajı
14:52
Sırbistan, Kosova sınır hattındaki ordu mensuplarının sayısını azalttığını duyurdu
15:02
Ordu'da hamsiyle hazırlanan içli tava tescillendi
Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi
Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi
FOTO FOKUS
Kavga eden iki yolcu kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada
Kavga eden iki yolcu kalp krizi geçirdi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ