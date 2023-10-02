58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda heyecan başlıyor

Türkiye yüzyılında, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 58. yılında 8 gün boyunca profesyonel yol bisikletinin kalbinin atacağı, doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan heyecan için geri sayım başladı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya’dan Kemer’e, Kalkan’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Bodrum’a, Selçuk’tan Manisa ve İzmir’e ardından İstanbul-Sultanahmet’e 24 takımdan 36 ülkeden 168 bisikletçinin zorlu ve heyecanlı mücadelesi nefesleri kesecek.

Doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan parkurunda dünyaca ünlü sprintlerin şovu, tırmanışçıların mücadelesine sahne olacak görkemli ve dev organizasyon 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenecek.

[Fotoğraf: İHA]

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun dünyanın dört bir yanından gelen sporculardan oluşan renkli pelotonu, sekiz gün sürecek serüven için 8 Ekim Pazar günü Alanya Limanı'ndan saat 11.40’da pedal çevirmeye başlayacak.

Alanya’dan İstanbul’a 8 gün, 8 etapta 1.235,1 kilometrelik parkuru ile bisiklet sporunun ve kültürünün gelişiminden, ülke tanıtımına, bisiklet turizminden iklim krizi ile mücadeleye ve sağlığın korunmasına kadar geniş bir etki alanına sahip olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Cumhuriyetin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 100. yılında 'Bir Bisiklet Yarışından Fazlası' vizyonu ile düzenlenecek.

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun göz kamaştıran parkuru

Genç yetenekler ve tecrübeli bisikletçilerin omuz omuza üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 1.235,1 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde olacak:

Etaplar: Start Yarış Bitişi

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (135 km) 11:40 - 14:30

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (166,5 km) 12:30 - 17:00

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (104,1 km) 13:00 - 17:00

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (165,3 km) 11:10 - 15:30

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,6 km) 12:20 - 17:00

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,3 km) 11:45 - 17:00

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km) 11:20 - 15:30

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (130,5 km) 11:20 - 14:45

24 takımda 36 ülkeden, 168 bisikletçi yarışacak

Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının, dünya ve olimpiyat madalyalı sporcular ile Türk sporcular ve genç yeteneklerin yer alacağı organizasyonda Almanya’dan Belçika’ya, Amerika Birleşik Devletleri’nden Birleşik Arap Emirlikleri’ne Hollanda’dan İspanya’ya, İtalya’dan Japonya’ya Türkiye’den Yeni Zelanda’ya 24 takımda 36 ülkeden 168 bisikletçi yarışacak.

[Fotoğraf: İHA]

Organizasyonun UCI kategorilerine göre takım listesi ise şöyle:

4 World, 7 ProTour, 12 Continental Takım ile 1 Milli Takım pelotonda mücadele verecek.

WorldTeams kategorisinde katılan takımlar:

Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Qazaqstan Team (Kazakistan), Bora - Hansgrohe (Almanya), UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri)

ProTeams kategorisinde katılan takımlar:

Bingoal WB (Belçika), Burgos-BH (İspanya), Corratec Selle Italia (İtalya), Eolo-Kometa Cycling Team (İtalya), Green Project-Bardianicsf-Faizine (İtalya), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

ContinentalTeams kategorisinde katılan takımlar:

Abloc CT (Hollanda), Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Bike AID (Almanya), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), P & S Benotti (Almanya), Shimano Racing (Japonya), Sofer - Savini DUE - OMZ (Romanya), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Tarteletto - Isorex (Belçika), Team Medellin - EPM (Kolombiya), Voster ATS Team (Polonya)

Milli Takım kategorisinde katılan takım:

Team Netherlands (Hollanda)

Sayılarla "TUR 2023"

Adrenalin dolu dev organizasyonu ulusal ve uluslararası 100’e yakın medya mensubu takip edecek. Sayısı 250’yi bulan araçlar yarış boyunca bisikletçilere ve TUR 2023 ekibine eşlik edecek. Her bir etapta, 2.000 kişilik emniyet ve jandarma ekipleri 1.235,1 kilometrelik parkurda yarışın güvenliğini sağlayacak. TUR 2023 süresince yaklaşık16 bin polis ve jandarma görev yapacak. Takımlar, medya, UCI, UCI komiserleri, VIP konukları, hakemler, çalışanlar, gönüllüler ve sağlık ekipleri olmak üzere 2.000 kişi etkinlikte görev alacak. TUR boyunca toplam 7 bin 500'ün üzerinde kişinin konaklaması yapılacak. Yarışı yerinde takip eden ulusal ve uluslararası medya mensubu sayısı 100’ü geçecek.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı ağaç dikme töreni 7 Ekim’de yapılacak

Alanya-Antalya etabı ile 8 Ekim’de başlayacak olan 58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun, Alanya basın toplantısı 7 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.

Basın toplantısı sonrasında 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı ağaç dikme töreni gerçekleştirilecek. Birincisi geçen sene Bodrum’da gerçekleşen 'Hatıra Ormanı' ağaç dikiminin ikincisi geçtiğimiz günlerde Alanya’da meydana gelen orman yangınından dolayı Avsallar bölgesinde yapılacak.