Kayseri'de eşiltlik bozulmadı

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Lige iyi bir başlangıç yapan Mondihome Kayserispor, 4. beraberliğini aldı. 2 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, 10 puanla 9. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir’de ise kötü gidişat devam ediyor. İstanbul temsilcisi aldığı bu beraberlikle puanını 4’de yükseltti. 18. sırada bulunan ekip, 7 lig maçının 5'ini kaybederken sadece 1 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor.

[Fotoğraf: İHA]

Vincenzo Montella tribündeydi

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı tribünden izledi. Süper Lig’de farklı karşılaşmaları izlemek için yine tribünde yerini almıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a tepki

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.

[Fotoğraf: DHA]

Çağdaş Atan’nın fotoğrafının basılı olduğu sahte euro’lar tribünlerden sahaya atıldı ve “Gün gelir ihanet eden, sadaket ister” yazılı pankart açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza alanında topla buluşan Dennis'in vuruşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Figueiredo kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Figueiredo'nun çalım atarak geçmek istediği pozisyonda kaleci tarafından çelinen top daha sonra uzaklaştırıldı.

35. dakikada aldığı pasla caza sahasına giren Morte'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Figuiredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

52. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Thiam'ın vuruşunu kaleci Volkan kornere çıkardı.

53. dakikada köşe vuruşunda topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

62. dakikada ceza sahası yayı üzerinden topa vuran Figuiredo'nun vuruşunu kaleci Bilal güçlükle kornere çıkardı.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Kayserispor: Bilal, Uzodimma (Kolovetsios dk. 88) Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Boa Morte (Bahoken dk. 82) Ramazan (Hasan Ali dk. 78) Mane, Thiam

Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima (Cemali Sertel dk. 5), Karzev, Berkay, Deniz (Emirhan dk. 89) Figuiredo, Dennis (Abeid dk. 74) Keny (Piatek dk. 74)

Sarı kartlar: Ackah, Jeanvier (Kayserispor), Deniz Türüç, Piatek (RAMS Başakşehir)

Stat: RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy