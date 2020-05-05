Türkiye Motosiklet Federasyonu Bekir Yunus Uçar yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılaya kan bağışlarının azalması üzerine, sporcu, hakem, eğitmen, mekaniker ve gönüllüleriyle birlikte federasyon tarafından kan bağışı seferberliğinin başlatıldığını belirtti.

Başkan Uçar, federasyona bağlı spor kulüpleriyle birlikte her koşulda topluma hizmet etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Tüm dünyaya olduğu gibi ülkemize de zor günler yaşatan salgın nedeniyle Türk Kızılaya yapılan kan bağışlarında düşüş yaşandığı bir gerçek. Bu noktada ülkemizdeki 4 milyonu aşkın motosiklet tutkununa bir çağrıda bulunuyoruz ve Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak diyoruz ki, sensiz olmaz, kan ver hayat kurtar."