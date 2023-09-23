Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 23.09.2023 17:36

MotoGP'nin Hindistan ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Hindistan Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı.

MotoGP'nin Hindistan ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu
[Fotograf: AA]

Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Greater Noida kentindeki 5 kilometrelik Buddh Uluslararası Pisti'nde yapıldı.

Yarışı ilk sırada bitiren Martin, 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Martin'den 1.389 saniye sonra geçen Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ikinci, liderin 2.405 saniye gerisindeki Marc Marquez (Repsol Honda) üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonanın geride kalan bölümünde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 takımı), Jorge Martin (Prima Pramac) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

24 Eylül Pazar günü TSİ 13.00'teki 24 turluk Hindistan Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 292 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 259

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 223

4. Brad Binder (Güney Afrika): 179

5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

ETİKETLER
Motosiklet Yarışı Motor Sporları Hindistan
Sıradaki Haber
Milli eskrimci Tolga Aslan Bulgaristan'da gümüş madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden dayısının oğlunun cenazesi İstanbul'da defnedildi
18:36
Kırklareli'nde 45 düzensiz göçmen yakalandı
18:22
Belediyenin kurduğu tekstil fabrikasında ürettiği ürünleri birçok ülkeye gönderiyor
17:44
Bakan Bolat: Kadın kooperatifleri kurun, sizlere destek olalım
17:39
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ