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Spor
AA 23.09.2023 17:31

Milli eskrimci Tolga Aslan Bulgaristan'da gümüş madalya kazandı

Milli eskrimci Tolga Aslan, Bulgaristan'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Milli eskrimci Tolga Aslan Bulgaristan'da gümüş madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da başlayan Satellite Turnuvası'nda milli sporcu Tolga Aslan, erkekler kılıç kategorisinde mücadele etti.

Tolga Aslan, organizasyonu 2. sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada piste çıkan milli sporculardan Kerem Çağlayan 10, Muhammed Furkan Kalender 12, Enes Talha Kalender 18, Furkan Yaman 19, Nedim Semih Mescioğlu 28, Alper Taş 31, Özkan Zorlu Yıldırım 32, Arda Tanerler 33 ve Toprak Altınçekiç ise mücadelesini 50'nci sırada tamamladı.

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