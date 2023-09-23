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Spor
İHA 23.09.2023 17:19

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde ev sahibi Japonya’yı mağlup ederek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde ev sahibi Japonya’yı mağlup ederek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İşte Filenin Sultanları, işte başarının. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluklarının ardından Japonya’da düzenlenen Paris 2024Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde ev sahibi Japonya’yı yenerek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Dünya sıralamasında zirvede yer alan Filenin Sultanlarının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da bizleri gururlandıracağına yürekten inanıyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Filenin Sultanlarının başarılarının devamını diliyorum.”

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Filenin Sultanları Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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