Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde ev sahibi Japonya’yı mağlup ederek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İşte Filenin Sultanları, işte başarının. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluklarının ardından Japonya’da düzenlenen Paris 2024Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde ev sahibi Japonya’yı yenerek olimpiyatlara katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Dünya sıralamasında zirvede yer alan Filenin Sultanlarının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da bizleri gururlandıracağına yürekten inanıyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Filenin Sultanlarının başarılarının devamını diliyorum.”