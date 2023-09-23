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Spor
İHA 23.09.2023 17:14

Fenerbahçe’de Cengiz Ünder saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı.

Fenerbahçe’de Cengiz Ünder saha çalışmalarına başladı
[Fotograf: İHA]

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, takımdan ayrı şekilde saha çalışmalarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.

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