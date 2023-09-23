Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Bulgaristan'da finale yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla, yarı finalde karşılaştığı Rumen Cristina Dinu'yu 4-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.
Bu yıl ilk finalini oynayacak Çağla'nın rakibi, Arjantinli Maria Lourdes Carle ve Sloven Polona Hercog maçının galibi olacak.
@CaglaBuyukakcay Bulgaristan'da finalde— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) September 23, 2023
Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favorit Open'da ???????? Cristina Dinu'yu 4-6, 6-3, 6-3 yenerek adını finale yazdırdı
2023'ün ilk finaline yükselen Büyükakçay'ın rakibi ???????? Maria Lourdes Carle-Polona Hercog ???????? maçının galibi olacak. pic.twitter.com/XJ3opopVlm