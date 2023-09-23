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Spor
AA 23.09.2023 16:59

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Bulgaristan'da finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favori Açık'ta finale yükseldi.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Bulgaristan'da finale yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla, yarı finalde karşılaştığı Rumen Cristina Dinu'yu 4-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bu yıl ilk finalini oynayacak Çağla'nın rakibi, Arjantinli Maria Lourdes Carle ve Sloven Polona Hercog maçının galibi olacak.


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