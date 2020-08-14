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MotoGP'de sıradaki durak Avusturya
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Avusturya'da yapılacak sezonun dördüncü yarışıyla sürecek.
Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerçekleştirilecek dördüncü etabın sıralama turları, 15 Ağustos Cumartesi günü TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 16 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 28 tur üzerinden yapılacak.
İspanya'da koşulan sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, üçüncü etabı ise Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı sürücüsü Brad Binder kazanmıştı.
Sezonun dördüncü yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 59 puan
2. Maverick Vinales (İspanya): 42
3. Franco Morbidelli (İtalya): 31
4. Andrea Dovizioso (İtalya): 31
5. Brad Binder (Güney Afrika): 28
Etiketler: 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası avusturyaSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 15:46
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