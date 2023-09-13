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Spor
AA 13.09.2023 12:02

Mostar Köprüsü'nde Red Bull Cliff Diving heyecanı yaşandı

2023 Red Bull Cliff Diving Serisi'nin 5. etabı, Bosna Hersek'in dünyaca ünlü Mostar Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Mostar Köprüsü'nde Red Bull Cliff Diving heyecanı yaşandı
[Fotograf: AA]

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Cliff Diving Serisi, etkileyici lokasyonlarda gerçekleştirilen atlayışlarla devam ediyor.

Mostar Köprüsü'nde düzenlenen atlayışlar, etkileyici görüntülere sahne oldu.

22 bin seyircinin takip ettiği etkinlikte kadınlar kategorisinde Kanadalı Molly Carlson, erkeklerde ise İspanyol Carlos Gimeno zafere ulaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Mostar etabının ardından kadınlar genel klasmanda Avustralyalı Rhiannan Iffland 990 puanla zirvedeki yerini korudu. Erkekler kategorisinde ise 832 puana yükselen Rumen Constantin Popovici liderliğini sürdürdü.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde sporcular, 19 Kasım Pazar günü Yeni Zelanda'da sezonun son atlayışlarını yapacak.

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