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Monaco Caio Henrique'yi transfer etti
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.
Etiketler: Fransa Birinci Futbol Ligi Ligue 1 Monaco Caio HenriqueSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 11:16
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