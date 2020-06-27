Haber Giriş: Kaynak: AA
Monaco Anthony Musaba'yı transfer etti
[Fotoğraf: AA]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.
Monaco Kulübü, 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu Musaba ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını ve imzanın transfer dönemi başladığında resmileşeceğini duyurdu.
Fransa basınında yer alan haberlerde, Musaba'nın transferi için yaklaşık 2 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği öne sürüldü.
Vitesse'nin altyapısından yetişen Musaba, geçen sezon transfer olduğu NEC Nijmegen'de 26 maça çıkarak 9 gol atmıştı.
Etiketler: Fransa Birinci Futbol Ligi Ligue 1 Monaco Anthony MusabaSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:54
Son Haberler
- 17:19
- 17:24
- 17:23
- 17:16
- 17:13
Sıradaki Haber
Burak Yılmaz Beşiktaş'taki en golcü dönemini yaşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz