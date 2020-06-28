Süper Lig'in 29. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu bir maça sahne oldu. Lider Medipol Başakşehir, zirveye yaklaşmayı hedefleyen Galatasaray'ı konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Medipol Başakşehir'in golü 51. dakikada Aleksic'ten gelirken, Galatasaray'ın golünü 67. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı kaçıran Medipol Başakşehir 60 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Galatasaray, puanını 52 yaptı.

Karşılaşmanın 85. dakikasına Medipol Başakşehir'de Edin Visca, futbol kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü. Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Visca haftaya oynanacak Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İLK TEHLİKE BAŞAKŞEHİR'DEN 3. dakikada ev sahibi ekip yine sol kanattan geldi. Clichy'nin son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya Visca gelişine vurdu fakat top üstten dışarı gitti.

SON ANDA SAVUNMA 11. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda sağ taraftaki Feghouli'yi gördü. Feghouli'nin içeri çevirdiği topu Ponck son anda karşıladı.

KALECİ OKAN'DAN BÜYÜK HATA 12. dakikada saracchi'nin geri pasını kaleci Okan iyi kontrol edemedi ve top kaleye yöneldi. Okan son anda topu çizgiden çıkarmayı başarırken pozisyonun devamında Robinho'nun vuruşunda da gole izin vermedi.

18. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

MERT GÜNOK GOLE İZİN VERMEDİ 34. dakikasında Feghouli'nin vuruşunda top savunmadan sekip Emre Akbaba'nın önünde kaldı fakat Mert Günok rakibinin açısını daraltarak gole izin vermedi.

45+1. dakikada Saracchi'nin ceza yayı dışından çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

DEMBA BA VURDU OKAN TUTTU 49. dakikada Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Demba Ba rakibine rağmen kafayı vurdu ama top kaleci Okan'da kaldı.

DEMBA BA YİNE KAÇIRDI 50. dakikada Clichy'nin son çizgiden çevirdiği topu Demba Ba yakın mesafeden dışarı yolladı.

BAŞAKŞEHİR ARADIĞI GOLÜ BULDU 51. dakikadaİrfan Can Kahveci'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Aleksic güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

İNANILMAZ POZİSYON 65. dakikada ani gelişen Başakşehir hücumunda Caiçara sağdan içeri çevirdi. Crivelli'nin vuruşunda Emin'den seken topu Demba Ba tamamlamak istedi ancak vuruşunda top kaleye yönelmedi.

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI 67. dakikada Feghouli'nin ara pasıyla topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ama Mert gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

GALATASARAY EŞİTLİĞİ SAĞLADI 67. dakikada Sol kanattan gelişen hücumda Saracchi'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu Emre Akbaba yakın mesafeden ağlara yolladı ve skora dengeyi getirdi. 1-1

ONYEKURU NET POZİSYONDAN YARARLANAMADI 84. dakikada Galatasaray yine soldan hızlı geldi. Emre Akbaba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru yakın mesafeden kaleci Mert'i geçemedi.

KIRMIZI KART - BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ 85. dakikada Medipol Başakşehir yarı sahasında sol çaprazda Edin Visca'nın, Jean Michael Seri'ye yaptığı müdahale sonrasında Edin Visca, hakem Ali Palabıyık sarı kartla cezalandırdı. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Dk. 90 Gökhan İnler), Mahmut (Dk. 83 Mehmet Topal), Visca, Aleksic (Dk. 83 Berkay Özcan), Robinho (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli (Dk. 90 Fredrik Gulbrandsen).

Galatasaray: Okan, Linnes (Dk. 79 Şener Özbayraklı) , Lemina (Dk. 53 Emin Bayram), Donk, Saracchi, Seri, Ömer (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru.

Sarı kartlar: Dk. 8 Marcelo Saracchi (Galatasaray) Dk. 15 Aleksic, Dk. 41 Mahmut Tekdemir, Dk. 70 İrfan Can, Dk. 74 Visca, Dk. 88 Crivelli, Dk. 90 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Gol: Dk. 51 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 68 Emre Akbaba (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 85 Visca (Medipol Başakşehir)