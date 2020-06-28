Gaziantep FK'nin golü 58. dakikada Olarenwaju Kayode'den gelirken, Antalyaspor ise Adis Jahovic'in 88. dakikadaki penaltı golüyle skoru tayin etti.

Öte yandan Antalyaspor'da 66. dakikada Hakan Özmert kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 35'e yükseltirken, Fraport TAV Antalyaspor ise 37'a puana çıktı.

Ligin ilk yarısında yapılan maç 1-1 sona ermişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Oğuz Ceylan'ın kale ağzına çevirdiği top savunmadan döndü, dönen topa Maxim'in gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

22. dakikada Maxim'im pasında ceza sahası içine giren Kenan Özer'in şutuna savunma engel oldu, top az farkla kornere çıktı.

42. dakikada sol kanatta Morais'in pasında ceza sahası içinde hareketlenen Twumasi'den önce Ersan Gülüm topa ayak koydu ve tehlikeyi büyümeden önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 58. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gaziantep'in hızlı hücumunda sağ kanattan topu taşıyan Djilobodji, topu Oğuz'a bıraktı. Oğuz'un pasında Kayode, kale ağzında bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

65. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Maxim'in yerden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu ayağı ile son anda uzaklaştırdı.

85. dakikada Djilobodji, Amilton'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 88. dakikada penaltıyı gole çeviren Jahovic, takımına eşitliği getirdi. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle bitti.

Stat: Kalyon

Hakemler: Serkan Tokat, Özgür Ertem, Abdullah Bora Özkara

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Sousa (Dk. 90+1 Jefferson), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammet Demir), Morais, Maxim, Twumasi (Dk. 67 Güray Vural) , Kayode

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ufuk Akyol), Mukairu (Dk. 63 Blanco), Kudriashov, Ribeiro, Amilton, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Jahovic (Dk. 90+3 Chico)

Goller: Dk. 58 Kayode (Gaziantep FK), Dk. 88 Jahovic (penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Oğuz Ceylan, Dk. 77 Sousa (Gaziantep FK), Dk. 87 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)