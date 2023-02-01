Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden AC Ajaccio'dan transfer edilen Oko ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulübün yönetim kurulu üyesi Levent Onuk'un da katıldı.