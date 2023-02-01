Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'ne Kongolu forvet
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Kongolu forvet Bevic Selad Moussiti Oko'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden AC Ajaccio'dan transfer edilen Oko ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulübün yönetim kurulu üyesi Levent Onuk'un da katıldı.
???????????????????? ????????????????????????????????-????????????— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) February 1, 2023
Ankaragücü'müzde!
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Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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