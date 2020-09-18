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MKE Ankaragücü'nden orta sahaya takviye
MKE Ankaragücü, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Assane Diousse ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Senegalli orta saha oyuncusunun yanı sıra başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Atılan imzanın sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen Mert, Diousse'nin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.
MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 1997 doğumlu Assane Diousse ise sarı-lacivertli ekipte başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirtti.
Etiketler: MKE Ankaragücü Assane Diousse transferSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 16:30
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