Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi
Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas getirildi.
Başkent ekibi, Tolunay Kafkas ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Deneyimli isim son olarak Ümit Milli takımında görev yapıyordu.
Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Karabükspor ve en son Akhisar Belediyespor'u çalıştıran Tolunay Kafkas böylece, 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönüyor.
MKE Ankaragücü de ligde küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunuyor.
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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