Başkent ekibi, Tolunay Kafkas ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Deneyimli isim son olarak Ümit Milli takımında görev yapıyordu.

Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Karabükspor ve en son Akhisar Belediyespor'u çalıştıran Tolunay Kafkas böylece, 6 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönüyor.

MKE Ankaragücü de ligde küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunuyor.