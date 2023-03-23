Türkiye Futbol Federasyonunda 2017'de göreve başlayan Tolunay Kafkas, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olarak yakın zamana kadar çalıştı.

Ankara doğumlu 54 yaşındaki teknik adam, daha önce Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor'un başında bulunmuştu.

Son olarak 2017'de Akhisar Belediyespor'u çalıştıran Kafkas, Kayserispor ile 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.

MKE Ankaragücü'nde 4. teknik adam

Tolunay Kafkas, bu sezon başkent ekibinde görev yapan 4. teknik adam oldu.

Sezona, takımı Spor Toto Süper Lig'e çıkaran Mustafa Dalcı ile başlayan MKE Ankaragücü, ilk üç maç sonunda teknik direktör değişikliğine gitti.

Ömer Erdoğan ile anlaşan sarı-lacivertlilerde bu birliktelik de uzun sürmedi ve ligin 23. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından genç teknik direktör görevinden istifa etti.

Başkent ekibi, Sedat Ağçay yönetiminde 3 maça çıktı ve 2 yenilgi, 1 galibiyet aldı.

Milli maç arasının ardından deplasmanda Medipol Başakşehir'e rakip olacak MKE Ankaragücü, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 25 puanla 15. sırada bulunuyor.