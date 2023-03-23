Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin en az 2 hafta yok
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Scottie Wilbekin, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu şutörün THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ile oynanan erteleme maçında sol dizinden sakatlık yaşadı.
"Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde, travmatik kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Wilbekin'in durumu 2 hafta sonra tekrar değerlendirilerek sahalara dönüş tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır."
Scottie Wilbekin’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 23, 2023
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Etiketler: Fenerbahçe Basketbol
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