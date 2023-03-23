Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Mart Cuma:
20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor: Çağdaş Altay
20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Arda Kardeşler
25 Mart Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Alper Akarsu
13.30 Tuzlaspor-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Altay-Manisa FK: Alpaslan Şen
26 Mart Pazar:
13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
Etiketler: TFF TFF 1. Lig
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