Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Mart Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor: Çağdaş Altay

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu: Arda Kardeşler

25 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Alper Akarsu

13.30 Tuzlaspor-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Altay-Manisa FK: Alpaslan Şen

26 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın