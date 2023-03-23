Gerede Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Romanya'dan 16 kadın ve 23 erkek olmak üzere toplam 39 sporcu katılıyor.

Startın verilmesiyle kadın sporcular 5 kilometre, erkek sporcular ise 10 kilometre koştu.

Yarışma, 24 Mart Cuma günü yapılacak koşunun ardından ödül töreniyle sona erecek.