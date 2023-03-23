Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden Deniz, Red Bull KTM Ajo takımıyla hafta sonu Algarve Pisti'nde podyuma çıkmak için yarışacak.

Ay-yıldızlı genç sporcu, Portekiz Grand Prix'sinde 25 Mart Cumartesi günü sıralama turlarında, 26 Mart Pazar günü ise TSİ 13.00'te başlayacak sezonun ilk yarışında gaza basacak.