Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Deniz Öncü Portekiz'de sezonun ilk yarışına çıkacak
[Fotograf: AA]
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Portekiz ayağında sezonun ilk yarışında piste çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden Deniz, Red Bull KTM Ajo takımıyla hafta sonu Algarve Pisti'nde podyuma çıkmak için yarışacak.
Ay-yıldızlı genç sporcu, Portekiz Grand Prix'sinde 25 Mart Cumartesi günü sıralama turlarında, 26 Mart Pazar günü ise TSİ 13.00'te başlayacak sezonun ilk yarışında gaza basacak.
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