Okul taramaları sırasında 10 yıl önce Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eskrim antrenörü Ali Yasin Bayram tarafından yeteneği fark edilen Nil Güngör, kendisini geliştirerek milli takıma kadar yükseldi.

Kastamonu Eskrim Spor Kulübü sporcusu Nil, kendi şehrinde ve Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldız ve Gençler Dünya Şampiyonası öncesi Ankara'da kampa katılacak ay-yıldızlı sporcu, öncelikle bu organizasyonda iyi bir sonuç almayı, uzun vadede ise olimpiyat kadrosuna girmeyi hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

Nil Güngör: En büyük hedefim olimpiyatlar

Nil Güngör, 8 yaşında yeteneğini fark eden antrenörünün, ailesiyle konuşarak kendisini eskrime yönlendirdiğini söyledi. Nil, milli takıma seçildiğini belirtti.

"Nisan ayında Bulgaristan'da Dünya Şampiyonası var. Hedefim madalya ile dönmek. En büyük hedefim ise olimpiyatlar. Yaşım küçük olduğu için 2024 belki zor ama asıl hedefim 2028 Olimpiyatları'na katılmak. Kılıç branşında şu ana kadar olimpiyata katılan olmadı. Başka branşlarda oldu. Kılıçta ülkemizden olimpiyatlara katılan ilk kişi olmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Nil, bugüne kadar Türkiye birinciliklerinin yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarıları bulunduğunu anlattı.

"2021 yılında İstanbul'da düzenlenen EFC Yıldızlar Circuit Kılıç Turnuvası'nda ferdi olarak üçüncü oldum. 2022'de Özbekistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Genç Kadın Kılıç Takımı olarak ikinci, Kazakistan'da yapılan Genç Kadınlar Dünya Kupası'nda takım halinde şampiyon olduk. Geçen yıl gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları'nda Büyük Bayanlar Kılıç Takımı olarak üçüncü sırayı aldık, bireyselde de beşincilik elde ettim. Bu yıl İspanya'da düzenlenen Genç Kadınlar Dünya Kupası'nda da takım halinde şampiyonluk. Estonya'daki Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise üçüncü olduk. Bu derecelere yeni başarılar eklemek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Ali Yasin Bayram da Nil ile Bulgaristan'daki şampiyonaya katılacaklarını dile getirdi. Bayram, Nil'den Dünya Şampiyonası'nda başarı beklentileri olduğuna işaret etti.

"Nil'i eskrimi tanıtırken fark ettim. Başarılı bir sporcu olacağını düşünerek davet ettim. Bugün Nil, ülkemizin sayılı bayan sporcularından biri. Hazırlık kampına gireceğiz. Ardından Bulgaristan'a gideceğiz. Nil en güzel şekilde ülkemizi temsil edecektir. Estonya'da takım halinde Avrupa üçüncüsü oldular. Bundan çok gururlandık. Dünya Şampiyonası'nda kendisine başarılar diliyorum."