Down sendromlu, otizmli, zihinsel engelli ve bedensel engelli bireylere sporu sevdirmek, onları sosyalleştirmek için çalışmalar yapan Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün Toros Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında bulunan çalışma salonu, binanın depremde hasar görmesi nedeniyle kullanım dışı kaldı.

Kulüp başkanı Zehra Eruçar, salonun hasar görmüş halini, sporcuların çalışabilecekleri bir alandan mahrum kaldıklarını belirterek sosyal medyada paylaştı.

Yarışmalarda rakibi olan Adana Şehir Spor Kulübünün yetkilileri, Eruçar'ın paylaşımını görerek kendisine ulaştı.

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, rakip kulübün antrenman salonunu kendilerine açmasıyla, çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

Kulübün 15 sporcusu, salonun fiziki durumu gözetilerek belirli günlerde beşerli gruplar halinde antrenman yapıyor.

Eruçar: Demek ki seviliyormuşuz

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Zehra Eruçar, depremde salonlarının bulunduğu binanın hasar gördüğünü söyledi.

Uzun süredir çalıştıkları salondan ayrılmanın kendilerini üzdüğünü belirten Eruçar, yeni bir yer ararken kira artışları nedeniyle zorluk yaşadıklarını kaydetti.

Eruçar, çalışmalarını 10 yıldır aynı yerde sürdürdüklerini dile getirdi.

"Oradan ayrılmak gerçekten zor oldu. Çok duygusal bir durum. Çocukların eğitimde yaptıkları resimler savrulmuş, kapı düşmüş, yaptıkları eğitici oyuncaklar hepsi bir yere savrulmuştu. Her bir çocuğumun alın teri, her bir çocuğumun el izi vardı orada. Dernek benim çocuğum gibi."

Eruçar, yeni yer arayışıyla ilgili hem sosyal medyadan paylaşım yaptığını hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurduklarını ifade etti.

"Sosyal medyadan bizi duyan Adana Şehir Spor Kulübü Başkanı, sevgili arkadaşımız Ebru Dinibütün ile kurucu başkan Furkan Ünsal, destek çıkarak spor salonlarını bize açtı. Bize yalnız olmadığımızı gösterdiler. 'Senin öğrencilerin, benim öğrencilerim. Hep birlikte çalışırız. Yerimiz var. Eşyaları bir yere yükleriz, bir yere koyarız, kalan yerde de çalışırız.' dediler. Gönüller bir olsun, yerler çok önemli değil aslında. Gönüllerinin kapısını açtılar bize. Bu da bizim için çok mutluluk verici, gurur verici. Demek ki seviliyormuşuz."

Eruçar, CİMER'in yönlendirmesiyle Seyhan Belediyesinin de Bilgi Evleri bünyesinde kendilerine bir oda tahsis ettiğini belirterek, orada bireysel, rakiplerinin açtığı salonda ise grup çalışmaları yaptıklarından bahsetti. Eruçar, bireysel çalışmalarda ise 20 sporcunun yer aldığını bildirdi.

Eruçar, depremden sonra herkes gibi özel çocukların da kaygılı olduğuna ve korku duyduğuna değindi.

"Çocuklarımızda önce deprem kaygısını yok etmeye çalıştık. Daha sonra hayatın normale dönmesi gerektiğini düşünerek çocuklarımızı sporla meşgul ederek rahatlatmaya çalıştık. Bir nebze olsun onların bu olumsuz duygularını kırdık."

Bahçıvan: Kardeşlerimizle spor yapıyoruz

Mental kategoride yüzme il birincisi Buğra Bahçıvan, normalde kendi salonlarında kondisyon ve koordinasyon, havuzda da yüzme antrenmanı yaptıklarını ancak deprem nedeniyle idmanlardan uzak kaldığını aktardı.

"Derneğimiz depremde hasar gördü. Onun için buraya geldik. Burada spor yapmaya devam ediyoruz. Burada kardeşlerimizle spor yapıyoruz."

Otizm kategorisinde yüzme il birincisi Yavuz Yiğit Bayram ise salonları kapalı olduğu için rakipleriyle spor yaptıklarını belirtti.

"Spor kardeşliktir, spor sağlıktır. Salonumuz olmasaydı spor yapamayacaktık. Kondisyonumuzu devam ettirmek için rakiplerimizle beraber spor yapıyoruz."