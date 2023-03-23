Zeki Pehlivan, A milli erkek ve kadın hentbol takımlarının son dönemdeki performansının kendilerini umutlandırdığını belirtti.

Pehlivan, erkeklerde Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak Türk hentbolu için bir ilki başarmak istediklerini kaydetti.

"Lüksemburg maçlarını kazandık. Bu maçlardan gelen puanlar Kuzey Makedonya ve Portekiz maçları öncesi önemliydi. O maçlardan alacağımız puanlar, bizi 2024 Avrupa Şampiyonası'na götürecek."

Kılıç, erkek millilerin Konya'da Lüksemburg'a karşı farklı kazandığını belirtti.

"Oyuncularımızın orada performansı müthişti. İlk maçı tek farkla kazanmıştık ama ikinci maçı 31-20 galip tamamladık. Oyuncularımız savunmada özellikle çok iyiydi. Buradaki oyunu kalan iki maçta da ortaya koyarsak, 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine gideriz. Bu maçtaki performans bizi çok umutlandırdı."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan]

"Kadın millilerimiz 26 Mart'ta Giresun'da kampa girecek"

Zeki Pehlivan, kadınlarda 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri maçlarının devam ettiğini söyledi.

Pehlivan, Kadın millilerin ilk maçını 7 Nisan'da Türkiye'de oynayacağını anlattı.

"2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Sırbistan ile iki önemli maç yapacağız. Kadın millilerimiz 26 Mart'ta Giresun'da kampa girecek. İlk maçımızı 7 Nisan Cuma günü Giresun'da oynayacağız. İkinci maçımızı ise 12 Nisan'da deplasmanda yapacağız. Rakibimizi elememiz durumunda tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacağız. Şampiyona ilk defa üç ülkenin (Danimarka, Norveç ve İsveç) ev sahipliğinde, 29 Kasım-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Umarım ülkemiz adına, milli takımlarımız adına başarılı sonuçlar alırız."

Pehlivan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen bölgenin hentbol takımlarına Ankara'da kucak açtıklarını kaydetti.

"Deprem mağduru takımlarımız maçlarını Ankara'da tamamlayacak. Gaziantep Nurdağı Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, Kahramanmaraş Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü, Osmaniye Arena Spor Kulübü, Şanlıurfa Güneşin Çocukları GSK takımlarını federasyonumuza davet ettik. Konaklamalarını ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Deprem bölgesi takımları oldukları için maçlarını Ankara'da yapacaklar. Sadece bir takım, Gaziantep Hentbol Spor Kulübü katılamadığı için ligden çekildi. Böylece takımlarımızın oyundan kopmamalarını ve gruplarını tamamlamalarını sağlayacağız. Önümüzdeki hafta günde ikişer olmak üzere, maçları 3 günde tamamlayıp, gruptaki sıralamayı belirleyeceğiz."