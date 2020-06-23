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MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi sona erdi
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına, hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.
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