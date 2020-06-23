Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamaların kulübümüzü ve kendisini sıkıntıya sokmaması adına, hocamız Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerini kullandı.