Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'nın istifası kabul edildi
[Fotograf: AA]
MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mustafa Dalcı'ya teşekkür edildi.
"Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Mustafa Dalcı, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 4-1 kaybedilen Vavacars Fatih Karagümrük maçından sonra istifa etmişti. Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezona 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle başlamıştı.
Kamuoyuna Duyuru;#Teşekkürler pic.twitter.com/B75QxqMVS5— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) August 28, 2022
Etiketler: MKE Ankaragücü
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