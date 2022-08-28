Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Efeleri İtalya ile karşılaşacak
[AA (Arşiv)]
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında 29 Ağustos Pazartesi günü İtalya ile mücadele edecek.
Çin'i 3-0 yenerek 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na iyi başlayan Filenin Efeleri, Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynadığı grup maçlarının ikincisinde İtalya ile karşılaşacak.
Ljubljana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak.
Milli takımın, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'ndaki son maçını, 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya Voleybol
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