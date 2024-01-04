MKE Ankaragücü'nde hedef ilk yarıyı üst sıralarda tamamlamak

Kulüp basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, önlerinde yoğun bir maç trafiğinin olduğunu dile getirdi. Aytekin, ligde ve kupada ocak ayında, 23 günde 7 maça çıkacaklarını aktardı.

"Önümüzdeki 10 gün içerisinde de biri kupa mücadelesi olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacağız. Son 8 Süper Lig maçında sadece 1 mağlubiyet alan bir MKE Ankaragücü var. Çok iyi mücadele ettiğimiz karşılaşmalarda maalesef şanssız beraberlikler aldık. Trabzonspor ve ertelenen Alanyaspor karşılaşmalarıyla ligin ilk yarısını tamamlamış olacağız. Bu maçlarda alacağımız iyi sonuçlar ligin ilk yarısını üst sıralarda tamamlamamızı sağlayacak."

"Trabzonspor'u yenmek istiyoruz"

Hüseyin Aytekin, Trabzonspor karşısında taraftarlarından yoksun maça çıkacak olmalarına rağmen 3 puanı hedeflediklerini vurguladı.

Aytekin, MKE Ankaragücü'nün en büyük itici gücünün taraftarı olduğunun altını çizdi.

"Trabzonspor karşısında sahaya en büyük destekçimiz taraftarımızdan yoksun çıkacak olmamıza rağmen rakibimizi mutlaka yenmek istiyoruz. Ligde birkaç kulüp dışında puanların birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Her ne kadar seyircimiz bu maçta olmasa da onların manevi desteğini de hissederek taraftarımıza 3 puan armağan etmeyi hedefliyoruz."