Bülent Uygun Sivasspor'da galibiyetle başlamak istiyor

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Bülent Uygun, Sivasspor'da futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak büyük başarılar yaşadığını belirtti.

Uygun, 15 yıl sonra tekrar Sivasspor'a gelmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Uygun, Sivasspor'da görev yaptığı dönemde şampiyonlukları hep son anda kaçırdıklarını hatırlattı.

15 yıl sonra sanki en sevdiğinle, çocuğunla tekrar buluşup kucaklaşmak gibi oldu. Herkes beni Sakaryalı olmakla birlikte Sivaslı olarak da biliyor. O yüzden de bu mutluluk tarifsiz, özel. İyi ki geldik. O zaman takımda bazı sakatlıklar oldu, yerlerine transfer yapamadık ama elimizde bulunan kardeşlerimizle bu hayallerimizi başarmaya çalıştık."

"Anadolu'dan yeni şampiyon çıkacak"

Uygun, o dönem Anadolu'dan bir takımın şampiyon olacağını söylediğini anımsattı.

"Hatta iki takım olacak diye söylemiştim. Bursaspor o senenin ertesinde taraftarı, camiası, medyası, yönetimi ve futbolcusuyla bu güzel başarıyı elde etti. Bu ülkeden yine yeni şampiyonlar çıkacak. Beş sene içinde tekrar bir Anadolu takımının şampiyon olacağını görüyorum ve inşallah olur, Türk futboluna renk katar."

Kadroya takviye yapılacak

Uygun, bu sezonu güzel şekilde geçirmek istediklerini aktardı.

"Kısa vadede Avrupa'ya gidişin en kısa yolu, Türkiye Kupası'dır. Orada yaptığınız başarı sizi direkt Avrupa'ya götürür. İşte bu yüzden de ilk hedefimiz iyi bir takım kurmak. Daha sonra herkesin gurur duyduğu, izlemekten keyif aldığı ve seyircisinin de sevdiği, desteklediği bir takım oluşturmak istiyoruz. Şu anda takımdan kimseyi gönderme tarafında değiliz. Sadece bir iki genç oyuncumuz var. Onların tecrübe kazanması için gitmesine izin vereceğiz. Onun dışında kimseyi gönderme tarafında değiliz. Almak istediğimiz 3-4 futbolcu var. Yönetimimiz o konularda belli çalışmaları, belli bir yere getirmiş durumda. Oyun sistemine uygun ve kalitesine inandığım futbolcuları transfer ettirmek istiyorum. Takviye yaparak yolumuza devam etmek istiyorum."

"Yunus Emre, 30 yıldır izlediğim en yetenekli oyuncu"

Bülent Uygun, yaklaşık 30 yıldır Türk futbolunda oyuncu izlediğini, yetenekli birçok futbolcuyu gün yüzüne çıkardığını söyledi.

Uygun, Emre Demir, Doğan Alemdar ve Hasan Doğan'ın gün yüzüne çıkardığı futbolcular arasında yer aldığını anlattı.

"Genç futbolcuları seviyorum. Yetenek varsa şans vermek çok hoşuma gidiyor. Şu anda Türkiye'de 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu, Sivasspor'daki Yunus Emre Konak. Fiziği, temposu, oyun görüşü ve oyun mantalitesiyle dört dörtlük bir futbolcu. Yunus'un tek yapacağı şey profesyonelce düşünmek, çalışmak ve ona göre kendini geliştirmek.".

Kayserispor maçı

Uygun, hafta sonu Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile deplasmanda zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına da değindi.

"Kayserispor son zamanlarda ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşadı. Başkanını tebrik ediyorum. O ekonomik sıkıntılardan bugün hücum yönünde çok iştahlı oynayan, kaliteli, birbirini tamamlayıcı takım kadrosu oluşturdu. Recep Uçar gibi çok genç, jenerasyonumuzun başarılı bir teknik direktörü de oyun mantalitesini yerine getiriyor. Kayserispor'a karşı zor bir maç bizi bekliyor. Sivasspor olarak her maçımıza kazanmak için çıkacağız. İzleyenlere keyif veren, sahada futbolun bütün yeteneklerinin sergilendiği bir futbol müsabakası bizi bekliyor. Kazanmak istiyoruz çünkü çok ihtiyacımız var. Bu puanlar, bizi alt taraflardan yukarılara taşıyacaktır. O yüzden zor, keyifli, çekişmeli bir maç bizi bekliyor."

Uygun, teknik direktör Fatih Terim'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u çalıştırmaya başlamasını da değerlendirdi.

"Türkiye'de en çok kupa alan, milli takımda, Galatasaray'da büyük başarılar elde etmiş birisi. Türkiye adına çok önemli bir hoca. Yeni görevinde ona üstün başarılar diliyorum. Ben de yurt dışında 5 yıl çalıştım. Orada, ülken tarafından takdir edilmek çok güzel."