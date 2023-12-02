MKE Ankaragücülü Rodrigues: Beşiktaş karşısında mücadele etmemiz gerekiyor

Rodrigues, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek 3 puan aldıklarını söyledi. Rodrigues, sahalarında Beşiktaş'la karşılaşacaklarını ve bu maçın hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

"Güçlü iki camia karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmada en önemli faktörün taraftarımızın olacağını düşünüyorum. Taraftarımızla beraber Beşiktaş ile karşı güzel bir maç oynayacağız. Kıran kırana güzel bir mücadele olacak."

Rodrigues, maça kendisini hazır hissettiğini dile getirdi.

"Beşiktaş karşısında mücadele etmemiz gerekiyor. Benim için goller ve asistler önemli. Ben asist yapmayı çok seviyorum. Ana özelliğim budur. Ancak benim için önemli olan şey takımımın performansı. Günün sonunda galip geliyorsak, benim için asist veya gol atmış olmak ikinci planda. Beşiktaş maçında amacım takım arkadaşlarıma gollerimle ve asistlerimle yardım etmek olacak. Beşiktaş'a çok iyi hazırlandık. Kendimi fiziksel olarak harika hissediyorum. Biz iyi olursak yenemeyeceğimiz bir takım yok."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Emre hoca saha kenarında adeta bir öğretmen gibi"

Garry Rodrigues, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle takımın havasının değiştiğini vurguladı.

"Emre hocayla çalışmak gerçekten çok büyük bir öncelik. Kendisi harika bir futbolsever. Kendisiyle futbola duyduğumuz tutkunun aynı seviyede olması benim performansımı artırıyor. Kendisini bir hoca olarak çok seviyorum. Sadece saha içindeki taktikleri değil, saha dışında bize mental olarak yaklaşımı gerçekten çok pozitif. Kendisi her zaman gelişmemiz için bizi sınırlarımıza kadar zorluyor. Tecrübeli oyuncular için futbol aşkının geri dönmesine sebep oluyor. Emre hoca saha kenarında adeta bir öğretmen gibi futbolun gerçekten kritik noktalarını hem genç oyunculara hem de biz tecrübeli oyunculara öğretme gayretinde. Futbola karşı bu öğretici yaklaşımı sayesinde gerçekten performansımızın arttığını düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarımda da bu pozitif gelişmeyi görebilirsiniz. Kendisinin bize aşıladığı tutku ve kazanma isteğiyle performansımızın her geçen hafta arttığını düşünüyorum. Bundan dolayı kendisiyle aynı takımda olmak bana gerçekten büyük bir gurur veriyor."

"Futbolcuya ait bir şarkı olması o oyuncuya verilen önemi gösteriyor"

Rodrigues, son dönemde futbolcuların gol attıktan sonra şarkı çalınmasının sorulması üzerine konuştu.

"Galatasaray'da oynadığım dönemde Bafetimbi Gomis'in gol şarkısı olan 'sen olsan bari'yi çok seviyordum. Paslarımın ardından gol üretildiğinde bu şarkı çalıyordu. Bu şarkının bu açıdan benim için çok önemli bir yeri var. Benim için hangi şarkı olursa olsun bir oyuncunun gol attıktan sonra ona ait bir şarkısı olması manevi anlamda kulübün o oyuncuya verdiği önemi gösteriyor. O oyuncuyla o kulüp arasındaki manevi bağı gösteriyor. Bu çok özel bir şey. Benim için hangi şarkı çalınsın diye sorarsanız spesifik olmak gerekirse bir şarkı söyleyemem."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

En çok sevdiği yemek mantı

Garry Rodrigues, Türkiye'yi çok sevdiğini ve ikinci evi olarak gördüğünü vurguladı.

"Türk yemeklerinden mantıyı çok seviyorum. İstanbul'da daha önce 4 yıl yaşadım. Orada çok iyi arkadaşlıklar biriktirdim. Bu ülke bana çok şey verdi. Kariyerimde ilk defa sevildiğimi ve değer verildiğini gördüm. Burada çok özel şeyler yaşıyorum. Kültürünü çok seviyorum. Çocuklarımdan ikisi Türkiye doğdu. O yüzden Türkiye'yi daha çok sahipleniyorum. Genel anlamda konuşursam bir sürü ülke gezdim ama Türk insanı kişiliği anlamda en sıcak kanlı insan grubudur."