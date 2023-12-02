Parçalı Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA / DHA 02.12.2023 14:00

Trabzonspor Kayserispor'u ağırlayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Trabzonspor Kayserispor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Trabzonspor ile Kayserispor 53. randevu

İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Usta-çırak bu kez rakip

Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne olacak.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir’de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu.

İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne olacak.

Yenilgisi yok

Trabzonspor’da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

ETİKETLER
Trabzonspor Kayserispor Süper Lig
Sıradaki Haber
Kasımpaşa Gaziantep FK'yi konuk edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Eski UCM Başsavcısı, İsrail'in Gazze'yi kuşatmasını "soykırım" olarak nitelendirdi
15:42
Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail'i destekleyen süpermarket zincirinin boykot edilmesini istedi
15:44
Diyarbakır’da 1 ton 148 kilogram esrar ve 606 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
15:39
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi
15:37
Hatay'da ay sonuna kadar 7 bine yakın konut teslim edilecek
15:36
Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ