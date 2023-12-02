Orlando Magic'ten üst üste 9. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, konuk ettiği Washington Wizards'ı 5 sayı farkla mağlup etti.

Magic'te Franz Wagner, 31 sayı atarken Paolo Banchero ise 28 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Wizards'ta ise Kyle Kuzma, 27 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Cedili Spurs'tan üst üste 14. mağlubiyet

Batı Konferansı'nda New Orleans Pelicans, konuk ettiği San Antonio Spurs'a 121-106 mağlup oldu. Bu yenilgiyle Spurs, sezonun üst üste 14. mağlubiyetini aldı.

Pelicans'ta Jonas Valanciunas 24 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman 11 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, 1 blok ile oynadı.

Boston Celtics'in Philadelphia 76ers'ı 125-119 yendiği maçta ise 76ers forması giyen milli oyuncusu Furkan Korkmaz sayı katkısı veremedi.

Sonuçlar:

Orlando Magic-Washington Wizards: 130-125

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 125-119

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 94-108

Toronto Raptors-New York Knicks: 106-119

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 121-106

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 111-119