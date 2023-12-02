MKE Ankaragücü ile Beşiktaş 107. kez karşılaşacak

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen başkent ekibi, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti. Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, 16 puanla 12. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş ise 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sırp stoper Uros Radakovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü'nün yaklaşık 13 yıllık hasreti

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 13 yıldır yenemiyor.

Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibi karşısındaki Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Maç kapalı gişe Beşiktaş taraftarı uzun yıllar sonra başkent deplasmanında

Maçın bütün biletleri satılırken, Beşiktaş taraftarı da uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında tribünde yer alacak.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın "Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz." açıklamasından sonra İl Spor Güvenlik Kurulunun da kararıyla konuk ekip taraftarlarının Eryaman Stadı'nda yer alması kesinleşti.

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor

Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Daniel Amartey'in durumu ise maçtan önce yapılacak son sağlık değerlendirmesinden sonra netlik kazanacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Yılport Samsunspor'a üstünlük kurmayı başardı.

Süper Lig'de 107. randevu

İki takım arasında geride kalan 106 maçta siyah-beyazlı ekip, 72 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 26 karşılaşma ise beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 198 gole, sarı-lacivertliler 73 golle karşılık verdi.

Beşiktaş, ligde son 28 maçın 22'sini kazandı

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 28 maçın 22'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 13 Şubat 2011'deki 1-0'lık mağlubiyetin ardından yaklaşık 13 yıldır rakibine kaybetmezken, söz konusu dönemdeki 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Başkentte de Beşiktaş üstün

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 51 lig maçının 28'ini kazandı. Başkentte 17 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi.

Beşiktaş, lig maçlarında deplasmanda rakibinin filelerini 78 kez havalandırdı. MKE Ankaragücü ise 37 golle rakibine karşılık verdi.

Öte yandan, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligde 2018-2019 sezonunda da MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.