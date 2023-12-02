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Spor
AA 02.12.2023 09:27

EURO 2024'te gruplar belli oluyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da bugün gerçekleştirilecek. Organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak.

EURO 2024'te gruplar belli oluyor

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.

Bugün TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Torbalar şöyle:

Torba 1 Torba 2 Torba 3 Torba 4
Almanya (ev sahibi) Macaristan Hollanda İtalya
Portekiz Türkiye İskoçya Sırbistan
Fransa Romanya Hırvatistan İsviçre
İspanya Danimarka Slovenya A yolu play-off galibi
Belçika Arnavutluk Slovakya B yolu play-off galibi
İngiltere Avusturya Çekya C yolu play-off galibi
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