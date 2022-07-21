Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Nurullah Aslan'ı kiraladı
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor, kaleci Nurullah Aslan'ı Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü'ne kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nurullah Aslan'ın 1 yıllığına MKE Ankaragücü takımına kiralandığı aktarılarak, "Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, MKE Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Nurullah Aslan, 2018-2019 sezonu devre arasında takıma katılmıştı.
Etiketler: Samsunspor MKE Ankaragücü Süper Lig Transfer Haberleri
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