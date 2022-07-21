Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nurullah Aslan'ın 1 yıllığına MKE Ankaragücü takımına kiralandığı aktarılarak, "Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, MKE Ankaragücü kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Nurullah Aslan, 2018-2019 sezonu devre arasında takıma katılmıştı.