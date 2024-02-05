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Spor
AA 05.02.2024 09:50

MKE Ankaragücü kupada Erzincanspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında 6 Şubat günü TFF 2. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u ağırlayacak.

MKE Ankaragücü kupada Erzincanspor'u konuk edecek
[Fotograf: AA]

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak.

Geçen sezon yarı final oynadığı kupaya bu sezon 3. eleme turundan başlayan MKE Ankaragücü, bu turda TFF 3. Lig takımı Malatya Arguvanspor'u 2-0, 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-1 ve 5. turda ise Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçti.

Organizasyonun sürpriz takımlarından Anagold 24 Erzincanspor ise 5. turda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Yukatel Adana Demirspor'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

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