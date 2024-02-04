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Spor
AA 04.02.2024 21:17

A Milli Erkek Hokey Takımı Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasına girdi

Türkiye, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman Turnuvası'nı kazanarak adını kıtanın en iyi 8 takımı arasına yazdırdı.

A Milli Erkek Hokey Takımı Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasına girdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen şampiyonada İtalya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve ev sahibi ülkenin takımlarıyla karşılaştı.

Bulgaristan’ı 13-2, Macaristan’ı 5-1, Sırbistan’ı 14-0, Yunanistan’ı 15-0 mağlup eden Türkiye, güçlü rakibi İtalya’yı 4-3, son maçında karşılaştığı Slovakya’yı da 8-4 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Milliler böylece Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Açıklamada Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Federasyondaki ilk yıllarımızda tarihi farklar yediğimiz ülkelere aynı tarihi farkları atarak şampiyon olduk. Bu şampiyonluk aslında bugün Türk hokeyinin geldiği noktayı özetler nitelikte. Tüm milli kafilemize teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz bu şampiyonluğu 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm aziz vatandaşlarımıza armağan ediyoruz."

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