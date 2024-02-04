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Spor
AA 04.02.2024 21:14

Süper Lig'de 24. hafta tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yapılan üç maçla tamamlandı.

Süper Lig'de 24. hafta tamamlandı

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0

Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 24 20 3 1 63 18 45 63
2.GALATASARAY 24 20 3 1 50 14 36 63
3.BEŞİKTAŞ 24 12 3 9 35 31 4 39
4.TRABZONSPOR 24 11 4 9 38 33 5 37
5.ÇAYKUR RİZESPOR 24 10 6 8 27 33 -6 36
6.KASIMPAŞA A.Ş. 24 10 5 9 43 46 -3 35
7.BITEXEN ANTALYASPOR 24 8 10 6 29 25 4 34
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FK 24 9 6 9 31 28 3 33
9.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 24 7 10 7 35 29 6 31
10.EMS YAPI SİVASSPOR 24 7 9 8 28 35 -7 30
11.MKE ANKARAGÜCÜ 24 6 11 7 30 28 2 29
12.ATAKAŞ HATAYSPOR 24 6 10 8 31 32 -1 28
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 24 8 7 9 29 34 -5 28
14.CORENDON ALANYASPOR 24 6 9 9 26 34 -8 27
15.YILPORT SAMSUNSPOR 24 7 5 12 27 35 -8 26
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 24 6 8 10 31 47 -16 26
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 24 6 6 12 28 29 -1 24
18.GAZİANTEP FK 24 6 6 12 27 36 -9 24
19.TÜMOSAN KONYASPOR 24 4 10 10 23 37 -14 22
20.İSTANBULSPOR 24 3 5 16 17 44 -27 11

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

25. hafta programı

9 Şubat Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

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