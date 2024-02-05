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Spor
İHA 05.02.2024 09:45

Türkiye Kupası'nda son 16 tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı, 6 Şubat Salı günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Kupası'nda son 16 tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Kupanın son 16 turu, 6 Şubat Salı günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı şu şekilde:

6 Şubat Salı

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor

17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

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