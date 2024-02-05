Türkiye Kupası'nda son 16 tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.
Kupanın son 16 turu, 6 Şubat Salı günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı şu şekilde:
6 Şubat Salı
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba
14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş