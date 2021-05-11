Kasımpaşa’yı galibiyete götüren golleri 9. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj, 13. dakikada Anıl Koç ve 90'da Mehmet Fevzi Yıldırım kaydetti. Ankara temsilcisinin golü 85'te Badji'den geldi.

Bu sonuçla, 38 puanda kalan MKE Ankaragücü'nün sezonun bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Kasımpaşa ise bu puanını 46’ya çıkardı. Kasımpaşa gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü’nün rakibi ise Alanyaspor.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 5. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde Pinto'nun temasıyla yerde kalması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. 9'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

GOL - 13. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sarlija'nın uzaklaştırmak istediği top, Koomson'un kafasına çarptıktan sonra Thelin'in önüne düştü. Thelin, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Anıl Koç'a aktardı. Anıl'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta, top ağlara gitti. 2-0

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Atila Turan'ın soldan ortasında Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Kitsiou, pasını Endri Çekiçi'ye verdi. Endri Çekiçi'nin ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

GOL - 85. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde önce Hajradinovic'e sonra da Kulusic'e çarpan meşin yuvarlak Badji'nin önünde kaldı. Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-1

90+5. dakikada Geraldo'nun sağ çaprazdan ortasında, Lobjanidze'nin altıpasın önünden kafa vuruşunda, soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

GOL - 90+6. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Daha sonra ani gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta Yusuf Erdoğan, pasını Mehmet Feyzi Yıldırım'a aktardı. Ceza sahası dışında kaleci Friedrich'ten meşin yuvarlağı kurtaran Mehmet Feyzi, topu filelere gönderdi. 3-1

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Hajradinovic (Dk. 90+1 Mehmet Feyzi Yıldırım), Anıl Koç (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Thelin

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto (Dk. 46 Geraldo), Atakan Çankaya (Dk. 46 Atila Turan), Endri Çekiçi (Dk. 89 Diousse), Lobjanidze, Alper Potuk, Paintsil, Badji

Goller: Dk. 9 Hadergjonaj (Penaltıdan), Dk. 13 Anıl Koç, Dk. 90+6 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa), Dk. 85 Badji (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 11 Badji, Dk. 31 Kitsiou, Dk. 82 Atila Turan (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Hadergjonaj, Dk. 55 Thelin, Dk. 61 Sadiku, Dk. 84 Bistrovic (Kasımpaşa)